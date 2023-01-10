Новинки семейства GeForce RTX 40 пользуются высоким спросом.

Пока внимание общественности было привлечено к экспонатам CES 2023, отраслевые аналитики по горячим следам проводили беседы с участниками мероприятия, и представителям Bank of Amercia удалось пообщаться с руководством NVIDIA. Как известно, в последние месяцы компания страдала от затоваривания складов, что не помешало ей начать выводить на рынок графические решения поколения GeForce RTX 40 (Ada Lovelace), ориентированные на любителей игр.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

По словам аналитиков Bank of America, ситуация на рынке игровых видеокарт данной марки начнёт приходить в норму после января, когда в календаре компании завершится четвёртый квартал фискального года. При этом игровые новинки нового поколения пользуются хорошим спросом уже сейчас, и ситуация в китайской экономике и мире в целом на это не особо влияет. В серверном сегменте стабильным спросом будут пользоваться ускорители вычислений семейства Hopper. По словам представителей Bank of America, так называемое «криптопохмелье», выражающееся в изобилии на рынке невостребованных игровых видеокарт, по большей части уже миновало. GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070 Ti должны пользоваться высоким спросом среди целевой аудитории.