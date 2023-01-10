Пока внимание общественности было привлечено к экспонатам CES 2023, отраслевые аналитики по горячим следам проводили беседы с участниками мероприятия, и представителям Bank of Amercia удалось пообщаться с руководством NVIDIA. Как известно, в последние месяцы компания страдала от затоваривания складов, что не помешало ей начать выводить на рынок графические решения поколения GeForce RTX 40 (Ada Lovelace), ориентированные на любителей игр.
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По словам аналитиков Bank of America, ситуация на рынке игровых видеокарт данной марки начнёт приходить в норму после января, когда в календаре компании завершится четвёртый квартал фискального года. При этом игровые новинки нового поколения пользуются хорошим спросом уже сейчас, и ситуация в китайской экономике и мире в целом на это не особо влияет. В серверном сегменте стабильным спросом будут пользоваться ускорители вычислений семейства Hopper. По словам представителей Bank of America, так называемое «криптопохмелье», выражающееся в изобилии на рынке невостребованных игровых видеокарт, по большей части уже миновало. GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070 Ti должны пользоваться высоким спросом среди целевой аудитории.