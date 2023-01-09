Спрос на услуги контрактных производителей полупроводниковых компонентов начал снижаться в результате воздействия неблагоприятных макроэкономических факторов, поэтому некоторые клиенты предпочли бы получить скидки, но производители чипов не спешат их предоставлять, как сообщает DigiTimes со ссылкой на традиционные отраслевые источники.
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Во всяком случае, тайваньские контрактные производители типа TSMC или PSMC предпочитают вместо скидок предоставлять клиентам дополнительные услуги по хранению ранее выпущенной продукции на своих складах. Тем самым они стараются исключить ситуацию, когда уровень загрузки оборудования снизится, а постоянные расходы либо останутся на прежнем уровне, либо даже возрастут. Ситуация усугубляется тем, что в текущем полугодии TSMC изначально планировала повысить цены на свои услуги в среднем на 6%, поэтому о предоставлении скидок речи вообще не было.