Хотя ситуация на рынке к этому их подталкивает.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Спрос на услуги контрактных производителей полупроводниковых компонентов начал снижаться в результате воздействия неблагоприятных макроэкономических факторов, поэтому некоторые клиенты предпочли бы получить скидки, но производители чипов не спешат их предоставлять, как сообщает DigiTimes со ссылкой на традиционные отраслевые источники.

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Источник изображения: DigiTimes

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Во всяком случае, тайваньские контрактные производители типа TSMC или PSMC предпочитают вместо скидок предоставлять клиентам дополнительные услуги по хранению ранее выпущенной продукции на своих складах. Тем самым они стараются исключить ситуацию, когда уровень загрузки оборудования снизится, а постоянные расходы либо останутся на прежнем уровне, либо даже возрастут. Ситуация усугубляется тем, что в текущем полугодии TSMC изначально планировала повысить цены на свои услуги в среднем на 6%, поэтому о предоставлении скидок речи вообще не было.