Можно не сомневаться, на чьей стороне…

В начале октября власти США ввели новые санкции против китайских компаний, работающих в сфере производства полупроводниковых компонентов. Власти КНР сочли такие действия несправедливыми и нарушающими принципы свободной торговли, направив жалобу в ВТО. Как сообщает DigiTimes, Тайвань выразил готовность принять участие в консультациях с ВТО, имеющих отношение к этой жалобе.

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Источник изображения: AFP

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Какой из сторон спора будет помогать Тайвань, сомневаться не приходится. Даже если не учитывать политический протекторат США над островом, в сфере внешней торговли отношения Тайваня и КНР далеки от идеальных. Власти острова в определённый момент запретили китайским компаниям нанимать местный персонал и открывать представительства, которые заняты охотой на ценных сотрудников. Китай в прошлом году пытался препятствовать импорту с Тайваня продукции, содержащей в своей маркировке упоминания о независимости острова. Вряд ли участие Тайваня в рассмотрении жалобы китайских властей на действия США добавит шансов первым добиться справедливого вердикта.