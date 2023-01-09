Южнокорейская компания SK On в последние дни проведения CES 2023 решила напомнить, что получила награду этого мероприятия за демонстрируемую тяговую батарею семейства SF, которая позволяет восполнять заряд за 18 минут. Такой литиевый аккумулятор был разработан по заказу одного крупного автопроизводителя, впервые техническое задание было сформулировано в 2018 году.
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Как подчёркивается, скорость зарядки была достигнута без ущерба для долговечности самой батареи, которая в подобных случаях обычно страдает. В дальнейшем SK On намеревается разработать тяговую батарею для электромобилей, позволяющую восполнять заряд за 10 минут. Электромобили известной корейской марки уже оснащаются батареями серии SF текущего поколения с 2021 года, поэтому SK On способна эффективно доводить перспективные разработки до стадии серийного производства.