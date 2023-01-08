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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD Ryzen 9 7950X3D получил память 3D V-Cache только на одном чиплете
Это компромисс с точки зрения разгона и производительности в играх.
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Ресурс PCWorld продолжает высоко нести знамя отраслевой журналистики. Представителям издания на CES 2023 удалось пообщаться с директором AMD по управлению продуктами Скоттом Стэнкардом (Scott Stankard) и продемонстрировать недавно представленный процессор Ryzen 9 7950X3D без крышки. Даже сама фотография позволяла выявить визуальные различия в чиплетах с вычислительными ядрами, и комментарии представителя AMD подтвердили, что между ними есть существенная разница.

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Источник изображения: YouTube, PCWorld

У старшего процессора линейки память типа 3D V-Cache расположилась только на одном из чиплетов с вычислительными ядрами. С одной стороны, это позволило компании обеспечить адекватный частотный потенциал для ядер второго чиплета, и они способны разгоняться автоматически до 5,7 ГГц, когда это целесообразно. При этом в играх память типа 3D V-Cache на соседнем чиплете позволяет поднять быстродействие. Если бы она была на обоих чиплетах, это не обеспечило бы пропорционального прироста производительности, но увеличило бы себестоимость, поэтому процессор Ryzen 9 5950X3D с точки зрения компоновки памяти получился «асимметричным», как пояснил Скотт.

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Заодно он добавил, что у процессора Ryzen 9 7950X3D появились расширенные по сравнению с предшественником функции разгона, хотя от процессоров с памятью 3D V-Cache по-прежнему не стоит ожидать в разгоне тех же результатов, что и от моделей без дополнительной памяти.

#amd #3d v-cache #ryzen 9 7950x3d
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