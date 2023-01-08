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Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США хотят воспрепятствовать превращению Китая в крупнейшего поставщика тяговых батарей
Финансовая мощь КНР явно смущает американских политиков.
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Формально оставаясь выставкой потребительской электроники, CES сохранила возможность для демонстрации новинок автопрома, а также выступления американских законодателей, которые на специальной сессии продемонстрировали свои доклады на различные актуальные темы, как поясняет Nikkei Asian Review. Основным объединяющим их выступления фактором стала конкуренция с Китаем в экономической и технологической сферах.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Некоторые из присутствовавших на мероприятии сенаторов подчеркнули, что так называемая «холодная война» между США и СССР не представляла опасности для экономики первой из стран, а противостояние с Китаем этот фактор делает одним из самых значимых. Законодатели выразили озабоченность нехваткой кадров в сфере обеспечения кибербезопасности в национальной системе здравоохранения и подчеркнули важность их подготовки.

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Министр энергетики США Дженифер Грэнхолм (Jennifer Granholm) выступила с докладом по программе перехода на альтернативные источники энергетики, попутно подчеркнув важность перераспределения цепочек поставок тяговых аккумуляторов, которые сейчас сконцентрированы в руках Китая. Прочие докладчики пришли к выводу, что конкуренция в сфере технологий имеет непосредственное влияние на национальную безопасность США, и призвали власти больше средств вкладывать в квантовые вычисления, искусственный интеллект, инженерные дисциплины и синтетическую биологию. В последнем случае Китай определённо выделяет на финансирование соответствующих разработок больше средств, по мнению американских законодателей.

#китай #сша #тяговые аккумуляторы #сша против китая
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