Или даже июня, как вариант.

Как поясняет CNBC, специализирующийся на продукции Apple отраслевой аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) в очередной раз скорректировал сроки появления устройства дополненной реальности этой марки. По его мнению, оно точно не будет представлено в конце января, поскольку некоторые технические накладки заставили разработчиков отложить это событие до весны или даже июня.

реклама

Источник изображения: MarketWatch

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

В любом случае, как считает аналитик, массовое производство новинки начнётся не ранее второго или третьего квартала текущего года. Если она будет представлена в июне на WWDC, то Apple сразу же сможет продемонстрировать приложения, которые будут созданы для работы с новым устройством. Предполагается, что гарнитура будет содержать не менее десяти камер и предлагаться по цене от $2000 до $3000.