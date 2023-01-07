Как поясняет CNBC, специализирующийся на продукции Apple отраслевой аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) в очередной раз скорректировал сроки появления устройства дополненной реальности этой марки. По его мнению, оно точно не будет представлено в конце января, поскольку некоторые технические накладки заставили разработчиков отложить это событие до весны или даже июня.
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В любом случае, как считает аналитик, массовое производство новинки начнётся не ранее второго или третьего квартала текущего года. Если она будет представлена в июне на WWDC, то Apple сразу же сможет продемонстрировать приложения, которые будут созданы для работы с новым устройством. Предполагается, что гарнитура будет содержать не менее десяти камер и предлагаться по цене от $2000 до $3000.