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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Слияние Western Digital и Kioxia можно реализовать через обмен акциями
У Samsung мог бы появиться сильный конкурент на рынке твердотельной памяти.
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Американский производитель жёстких дисков Western Digital Corporation на рынок твердотельной памяти и соответствующих накопителей вышел в мае 2016 года, приобретя компанию SanDisk. У последней уже тогда существовало совместное предприятие с Toshiba, правопреемницей которой в 2018 году стала компания Kioxia. Слухи о заинтересованности WDC и Kioxia в объединении профильных подразделений появились на этой неделе, и представителей Deutsche Bank они ничуть не удивили.

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Источник изображения: Dreamstime

Вчерашнюю торговую сессию акции Western Digital завершили ростом котировок на 6,6%, так что свой спекулятивный эффект этот информационный повод ещё не исчерпал. Оптимизм инвесторов объясняется тем, что долгое время бытовало мнение об угнетающей капитализацию «твердотельных активов» WDC структуре бизнеса компании. Многие эксперты утверждали, что обе части бизнеса Western Digital по отдельности стоят больше, чем в совокупности. Разделение компании по признаку производства твердотельной памяти и жёстких дисков позволило бы привлечь больше средств инвесторов, по мнению аналитиков.

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Укрупнение масштабов производства в случае объединения WDC и Kioxia, по словам представителей Deutsche Bank, позволило бы снизить расходы в непростых экономических условиях, в которых сейчас находится вся полупроводниковая промышленность. Объединённая компания могла бы лучше конкурировать с Samsung. При этом текущее состояние рынка не позволяет рассчитывать на адекватную оценку активов в случае подготовки такой сделки. По мнению аналитиков, она могла бы состояться через обмен акциями компаний, без выплаты денежных средств напрямую.

#аналитика #western digital #твердотельная память #сделка #kioxia
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