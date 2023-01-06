У Samsung мог бы появиться сильный конкурент на рынке твердотельной памяти.

Американский производитель жёстких дисков Western Digital Corporation на рынок твердотельной памяти и соответствующих накопителей вышел в мае 2016 года, приобретя компанию SanDisk. У последней уже тогда существовало совместное предприятие с Toshiba, правопреемницей которой в 2018 году стала компания Kioxia. Слухи о заинтересованности WDC и Kioxia в объединении профильных подразделений появились на этой неделе, и представителей Deutsche Bank они ничуть не удивили.

реклама

Источник изображения: Dreamstime

Вчерашнюю торговую сессию акции Western Digital завершили ростом котировок на 6,6%, так что свой спекулятивный эффект этот информационный повод ещё не исчерпал. Оптимизм инвесторов объясняется тем, что долгое время бытовало мнение об угнетающей капитализацию «твердотельных активов» WDC структуре бизнеса компании. Многие эксперты утверждали, что обе части бизнеса Western Digital по отдельности стоят больше, чем в совокупности. Разделение компании по признаку производства твердотельной памяти и жёстких дисков позволило бы привлечь больше средств инвесторов, по мнению аналитиков.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3060 MSI Gaming со скидкой 10% в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3090 Ti MSI Gaming за 122 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Укрупнение масштабов производства в случае объединения WDC и Kioxia, по словам представителей Deutsche Bank, позволило бы снизить расходы в непростых экономических условиях, в которых сейчас находится вся полупроводниковая промышленность. Объединённая компания могла бы лучше конкурировать с Samsung. При этом текущее состояние рынка не позволяет рассчитывать на адекватную оценку активов в случае подготовки такой сделки. По мнению аналитиков, она могла бы состояться через обмен акциями компаний, без выплаты денежных средств напрямую.