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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
К 2024 году Dell прекратит использовать чипы китайского производства
Так будет проще удержать позиции на рынке США.
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Распространённое мнение о том, что «всё делается в Китае», не помешает одному из крупнейших производителей ноутбуков и ПК, американской компании Dell, отказаться от использования чипов китайского производства к 2024 году, как сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на собственные источники. Попутно заметно сократится доля других компонентов китайского происхождения в составе продуктов марки Dell.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Подрядчикам Dell рекомендовано отказаться даже от использования чипов, выпускаемых в Китае на предприятиях, принадлежащих зарубежным компаниям. В этой стране, например, располагаются крупные предприятия по производству микросхем памяти Samsung и SK hynix. Компания Dell даже готова расторгнуть контракты с теми партнёрами, которые не успеют избавиться от зависимости от китайских чипов в указанные сроки. В качестве альтернативных локаций производства компонентов рассматривается соседний Вьетнам. Возможно, происхождение комплектующих критично для Dell, поскольку продукция компании пользуется высоким спросом в корпоративном сегменте рынка США, а местная политика последних лет направлена на блокирование покупок оборудования, использующего ключевые компоненты китайского производства.

#полупроводники #китай #dell #китайские производители
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&lt;TopUpdate&gt;
11:48
Ну многие играют в одну игру годами и им норм)) А так я КС.Го привел в том плане, что обычный райзен 5800х в кс.го быстрее 5800х3д. За счёт частоты. Поэтому и говорю что буст маловатый. Но в любом сл...
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FelsheR-BAN100550
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Эовейн Триада
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Там же 2 чиплета, один с высокой частотой, другой с низкой и доп кэшем, прикол же в том, что кэш только в одном из чиплетов.
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Johan_888
11:44
Корпус под стать антуражу.
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VVi3ard
11:43
Мой второй терабайтник спустя 1.5 года имеет 130тб считанных и 20 Тб записанных данных, что даже при twb в 100 tb всего 20% ресурса. Умирают китайские ссд в бомж сборках с 8 Гб памяти и 256гб дешман...
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Jean
11:42
Мда, за такую цену оно точно не нужно. Тыс 15 если скинуть, то еще можно было подумать.
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Kasyan
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Григорий Игнатенко
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