Распространённое мнение о том, что «всё делается в Китае», не помешает одному из крупнейших производителей ноутбуков и ПК, американской компании Dell, отказаться от использования чипов китайского производства к 2024 году, как сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на собственные источники. Попутно заметно сократится доля других компонентов китайского происхождения в составе продуктов марки Dell.
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Подрядчикам Dell рекомендовано отказаться даже от использования чипов, выпускаемых в Китае на предприятиях, принадлежащих зарубежным компаниям. В этой стране, например, располагаются крупные предприятия по производству микросхем памяти Samsung и SK hynix. Компания Dell даже готова расторгнуть контракты с теми партнёрами, которые не успеют избавиться от зависимости от китайских чипов в указанные сроки. В качестве альтернативных локаций производства компонентов рассматривается соседний Вьетнам. Возможно, происхождение комплектующих критично для Dell, поскольку продукция компании пользуется высоким спросом в корпоративном сегменте рынка США, а местная политика последних лет направлена на блокирование покупок оборудования, использующего ключевые компоненты китайского производства.