Так будет проще удержать позиции на рынке США.

Распространённое мнение о том, что «всё делается в Китае», не помешает одному из крупнейших производителей ноутбуков и ПК, американской компании Dell, отказаться от использования чипов китайского производства к 2024 году, как сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на собственные источники. Попутно заметно сократится доля других компонентов китайского происхождения в составе продуктов марки Dell.

реклама

Источник изображения: Nikkei Asian Review

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3060 MSI Gaming со скидкой 10% в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3090 Ti MSI Gaming за 122 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Подрядчикам Dell рекомендовано отказаться даже от использования чипов, выпускаемых в Китае на предприятиях, принадлежащих зарубежным компаниям. В этой стране, например, располагаются крупные предприятия по производству микросхем памяти Samsung и SK hynix. Компания Dell даже готова расторгнуть контракты с теми партнёрами, которые не успеют избавиться от зависимости от китайских чипов в указанные сроки. В качестве альтернативных локаций производства компонентов рассматривается соседний Вьетнам. Возможно, происхождение комплектующих критично для Dell, поскольку продукция компании пользуется высоким спросом в корпоративном сегменте рынка США, а местная политика последних лет направлена на блокирование покупок оборудования, использующего ключевые компоненты китайского производства.