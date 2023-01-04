Впервые капитализация Apple преодолела уровень в $2 трлн в августе 2020 года, когда стало понятно, что пандемия стимулирует спрос на устройства, пригодные для дистанционного обучения, работы и игр, а таковых в ассортименте продукции компании оказалось немало. К январю прошлого года капитализация Apple на какое-то время превысила $3 трлн, но затем неуклонно снижалась, и по итогам вчерашней торговой сессии снова опустилась ниже отметки $2 трлн, как поясняет CNBC. Это произошло впервые с мая 2022 года и обозначило очередной 52-недельный минимум котировок.
реклама
В декабре, как считают аналитики TrendForce, объёмы поставок iPhone сократились на 22%, а этот вид продукции по-прежнему приносит Apple примерно половину выручки. Снизился спрос и на носимые устройства марки, а также на ноутбуки семейства MacBook. Всё это добавляет пессимизма инвесторам, несмотря на улучшение ситуации с производством старших моделей iPhone 14 на предприятии Foxconn в Чжэнчжоу.