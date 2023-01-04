Для большинства сегментов полупроводникового рынка прошедший год был весьма сложным, что не замедлило сказаться на динамике курса акций компаний, осуществляющих свою деятельность в этом сегменте. При этом аналитики Rosenblatt справедливо утверждают, что цикличность развития рынка неизбежно приведёт к его восстановлению в будущем, и сейчас можно присмотреться к ценным бумагам наиболее перспективных эмитентов с целью в дальнейшем на них заработать.
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AMD, как считают авторы прогноза, сохранит способность укреплять свои рыночные позиции в сегментах центральных и графических процессоров на протяжении ещё двух или трёх лет, поэтому к ценным бумагам этой компании имеет смысл присмотреться. При текущем курсе $64 за акцию они имеют шансы вырасти в цене до $200, как считают представители Rosenblatt.
Конкурирующая NVIDIA проявит свои преимущества не только в сегменте систем искусственного интеллекта, но и на автомобильном рынке, как убеждены эксперты. Если сейчас за одну акции компании дают не более $143, то в будущем курс может вырасти до $320.