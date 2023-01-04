Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В ближайшие пару лет AMD продолжит укреплять свои рыночные позиции
В этом убеждены аналитики Rosenblatt.
рекомендации
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Для большинства сегментов полупроводникового рынка прошедший год был весьма сложным, что не замедлило сказаться на динамике курса акций компаний, осуществляющих свою деятельность в этом сегменте. При этом аналитики Rosenblatt справедливо утверждают, что цикличность развития рынка неизбежно приведёт к его восстановлению в будущем, и сейчас можно присмотреться к ценным бумагам наиболее перспективных эмитентов с целью в дальнейшем на них заработать.

реклама

Источник изображения: AMD

AMD, как считают авторы прогноза, сохранит способность укреплять свои рыночные позиции в сегментах центральных и графических процессоров на протяжении ещё двух или трёх лет, поэтому к ценным бумагам этой компании имеет смысл присмотреться. При текущем курсе $64 за акцию они имеют шансы вырасти в цене до $200, как считают представители Rosenblatt.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Конкурирующая NVIDIA проявит свои преимущества не только в сегменте систем искусственного интеллекта, но и на автомобильном рынке, как убеждены эксперты. Если сейчас за одну акции компании дают не более $143, то в будущем курс может вырасти до $320.

#amd #nvidia #аналитика #финансы #акции
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Капитализация Apple вновь опустилась ниже отметки $2 трлн
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-10 SSD высокой емкости для геймерского ПК или ноутбука
31
Обзор топового бюджетного SSD из Китая Netac NV7000 - конкурента Samsung 980 Pro
41
10 лучших игр 2022 года — самого провального года в игровой индустрии
29
ТОП-7 причин, почему NVIDIA GeForce RTX 4090 – отличная видеокарта по адекватной цене
43
В США строят новые десантные корабли класса Америка
19
О блокчейне просто и понятно - с картинками и большими буквами
9
Сравниваю цены на офлайн и онлайн маркетплейсах и магазинах
7
От Doge до Drake, вот 10 интернет-моментов, которым в 2023 году исполнится 10 лет
5
Графический планшет HUION HS64 в 2023 обзор + тест
3
Обзор смартфона itel Vision 3 Plus – огромный экран, ёмкий аккумулятор и низкая цена
3

Сейчас обсуждают

Сергей Андросов
17:39
какие еще белые медведи в тундре? вот видишь как плохо быть тупым невеждой, простых вещей не знаешь
Поступили новые данные о потерях в Макеевке в результате удара M142 HIMARS - их стало больше
Дмитрий
17:38
73 тысячи напомню 13700к можно было на алике за 30-34 урвать на скидках да и до сих пор на авито и у арабов лежит по такой
Intel Core i9-13900KS заметили во Франции с ценой около 950 евро
Вадим Андриевский
17:38
Перейди на интел и забудь о тугих задержках
Процессоры AMD сильно подешевели после Нового года – геймерский 6-ядерный Ryzen 5 7600Х скинул 20%
Сергей Андросов
17:36
какой-то винегрет в кучу намешал, возьми с собой в тундру друзей и нищих бабушек, там абсолютная свобода, нет жопы президента, которую надо целовать итд итп
Поступили новые данные о потерях в Макеевке в результате удара M142 HIMARS - их стало больше
Такой-то
17:36
мы и не сомневались что ты пидараска
КАМАЗ не примет участия в Дакаре-2023, почему гоночная команда сказала "Нет" гонкам в пустыне
Сергей Андросов
17:34
Давай включим логику, хоть одну статью покажи где западная пресса говорит о потерях всу в цифрах. есть такие статьи?
Поступили новые данные о потерях в Макеевке в результате удара M142 HIMARS - их стало больше
REY_B_
17:34
"единственным спасением от которого является рендер в более высоком разрешении" - В том и прикол, что для повышения качества, нужна обработка в более высоком разрешении чем у монитора... А нам предлаг...
ТОП-7 причин, почему NVIDIA GeForce RTX 4090 – отличная видеокарта по адекватной цене
Сергей Миронов
17:30
Устаревшие ведра которые давно пора списать ничего нового не могут придумать
В новом году стратегическая авиация продолжит участие в СВО с возможностью применения "Кинжала"
Дмитрий
17:29
ну и смысл в этих B760 770 ? 334 евро это 25 тысяч рублей гигабайт z790 стока даже в российских магазах валяется. на ддр4 брать еще смешнее.
ASUS представила новые материнские платы Intel Z790, H770 и B760
AnLesha
17:29
Ответил отдельным комментом. Скриншот был взят с Али, возможно у владельца слабое остальное железо, не знаю. Сейчас исправил, скрин 100% соответствует.
Обзор топового бюджетного SSD из Китая Netac NV7000 - конкурента Samsung 980 Pro
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем