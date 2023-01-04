Вряд ли компания сможет продать 2 млн машин в текущем году при сложившихся условиях.

По большому счёту, фактические объёмы производства электромобилей Tesla в прошлом году не так уж сильно отстали от целевых показателей, но как поясняет CNBC, для инвесторов квартальная отчётность компании в предварительном виде стала сигналом к дальнейшему снижению курса акций, который по итогам вчерашней сессии снизился ещё на 12%.

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В прошлом квартале Tesla отгрузила 405 278 электромобилей, но аналитики рассчитывали на достижение этим показателем уровня в 427 000 экземпляров. Все попытки Илона Маска (Elon Musk) отвлечь внимание от своей деятельности на посту главы Twitter никакого сегмента не дали, и этот фактор продолжает оказывать давление на курс акций Tesla. Непосредственно на динамику этих ценных бумаг оказывает негативное влияние наличие скидок на электромобили Tesla как в Китае, так и в Северной Америке, что может говорить о наличии проблем со спросом.

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По прогнозам аналитиков Bernstein, существующая цель по реализации в 2023 году около 2 млн электромобилей в сложившихся условиях компанией Tesla вряд ли будет достигнута. Под действие субсидий в США попала лишь семиместная версия Tesla Model Y, поэтому данная программа стимулировать спрос на местном рынке не сможет. Чтобы продать 2 млн электромобилей в этом году, Tesla вынуждена будет решиться на дальнейшее снижение цен, а это повлечёт за собой снижение прибыльности бизнеса и ограничение доступных для дальнейшего инвестирования средств. Полный отчёт Tesla за минувший квартал выйдет только 25 января, поэтому в оставшееся до этой даты время акции компании могут продолжить колебаться под влиянием прочих факторов.