Из уст лоббирующих появление зарубежных предприятий Intel и TSMC представителей обеих компаний нам не раз приходилось слышать упоминания об активном субсидировании китайскими властями своих национальных производителей, которое делает продукцию последних более доступной и более конкурентоспособной. Как поясняет Bloomberg, власти Китая в настоящий момент задумались, а имеет ли смысл забрасывать национальную отрасль деньгами в расчёте на её планомерный прогресс.
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Во-первых, сейчас государственный бюджет КНР находится не в лучшей форме после драконовских мер, предпринятых во время пандемии. Лишних денег у властей просто нет, и они не готовы выделить на субсидирование национальной полупроводниковой отрасли обещанные ранее $145 млрд. Во-вторых, опыт предыдущих лет показал, что само по себе выделение крупных субсидий не гарантирует пропорционального прогресса, а порой просто плодит коррупцию.
Теперь власти страны рассматривают альтернативные меры поддержки национальной полупроводниковой отрасли. В частности, местным поставщикам сырья может быть приказано снизить цены на свои материалы, которые используются китайскими производителями чипов. Фактически, это позволит снизить себестоимость продукции и повысить её конкурентоспособность на мировом рынке. В общем, Китай возвращается к тем условиям функционирования экономики, которых так боялись западные конкуренты.