С октября прошлого года предприятие Foxconn в Чжэнчжоу, где выпускается подавляющая часть iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, страдало от локдаунов и вызванных ими общественных беспорядков, в результате в худшие периоды степень загрузки конвейера падала до 20%, по некоторым оценкам. Как отмечает Bloomberg со ссылкой на китайские СМИ, к концу декабря этой производственной площадке удалось восстановить свою деятельность на 90% от плановых показателей.
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Во всяком случае, теперь на предприятии вновь трудятся не менее 200 000 рабочих, их деятельность должна оставаться стабильной до двадцатых чисел января, когда в Китае начнутся новогодние каникулы. В какой степени это позволит улучшить ситуацию с доступностью смартфонов Apple старших моделей на рынке, станет понятно уже в ближайшие недели.