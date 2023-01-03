Рабочие вернулись и начали стабильно трудиться.

С октября прошлого года предприятие Foxconn в Чжэнчжоу, где выпускается подавляющая часть iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, страдало от локдаунов и вызванных ими общественных беспорядков, в результате в худшие периоды степень загрузки конвейера падала до 20%, по некоторым оценкам. Как отмечает Bloomberg со ссылкой на китайские СМИ, к концу декабря этой производственной площадке удалось восстановить свою деятельность на 90% от плановых показателей.

реклама

Источник изображения: Apple

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Во всяком случае, теперь на предприятии вновь трудятся не менее 200 000 рабочих, их деятельность должна оставаться стабильной до двадцатых чисел января, когда в Китае начнутся новогодние каникулы. В какой степени это позволит улучшить ситуацию с доступностью смартфонов Apple старших моделей на рынке, станет понятно уже в ближайшие недели.