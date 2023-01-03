Но до заветной цели компания не дотянула каких-то три процента.

Как поясняет Electrek, статистика четвёртого квартала дала понять, что Tesla не смогла дотянуть не только до собственных прогнозов по объёмам выпуска электромобилей в 2022 году, но и до ожиданий аналитиков. В минувшем квартале была выпущена 439 701 машина и доставлено 405 278 электромобилей. Всего по итогам года компания собрала 1 369 611 электромобилей и поставила клиентам 1 313 851 штуку из них.

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Источник изображения: Tesla

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Строго говоря, до прироста в 50% по объёмам выпуска по сравнению с 2021 годом компании не хватило всего трёх процентных пунктов, но количество поставленных клиентам машин выросло только на 40%. Пока сохраняется существенный разрыв между двумя этими показателями, поскольку в первой половине квартала компания старается работать на зарубежные рынки, а во второй выпускает машины для внутреннего, но в ушедшем году логистика работала непредсказуемо.