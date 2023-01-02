По информации Business Korea, в первый день нового года власти Саудовской Аравии и руководство Hyundai Motor подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает возможность строительства на территории страны первого в регионе предприятия по крупноузловой сборке автомобилей этой корейской марки. Саудовская Аравия является крупнейшим автомобильным рынком региона, поэтому локализация производства транспортных средств Hyundai будет способствовать укреплению позиций компании на местном рынке.
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Планы Hyundai предусматривают организацию сборки в Саудовской Аравии не только автомобилей, но и электромобилей. Нельзя сказать, что в последнем случае это будет уникальный проект в своём сегменте, поскольку аналогичная договорённость существует между властями страны и компанией Lucid Motors, выпускающей электромобили премиального класса.