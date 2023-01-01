Речь идёт о просрочке платежа в сумме $136 250.

В середине декабря стало известно, что компания Twitter задолжала арендодателям плату за использование офисных площадей во многих городах США за несколько недель. Как отмечает Bloomberg, арендодатель, которому принадлежит офисное здание в Сан-Франциско, уведомил Twitter об угрозе расторжения договора аренды 16 декабря в виду отсутствия платежей со стороны этой компании. Платёж на сумму $136 250 так и не поступил, поэтому арендодатель был вынужден обратиться в суд.

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Источник изображения: Bloomberg

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Речь идёт о платежах за аренду 30-го этажа здания по адресу Калифорния-стрит, дом 650. Судебный иск будет рассматриваться в Калифорнии. Это уже не первый случай, когда контрагенты пытаются взыскать с Twitter средства за оказанные услуги. После того, как компания перешла под контроль Илона Маска (Elon Musk) в конце октября, он и его соратники начали жёстко урезать расходы. Контракты с другими компаниями пересматриваются на предмет поиска возможностей сэкономить, при этом нередко платежи по существующим контрактам либо оказываются просроченными, либо вовсе не осуществляются.