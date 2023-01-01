Два года назад Tesla приостановила выпуск Model X и Model S в США, чтобы поставить на конвейер рестайлинговые версии обоих электромобилей, и в условиях пандемии и перебоев с поставками чипов этот процесс затянулся настолько, что поставки обновлённых машин на рынок Европы были восстановлены только к осени прошлого года. Поскольку обе модели собираются только в США, обновлённые машины с тех пор не поставлялись и на рынок Китая, который является важнейшим для большинства производителей электромобилей.
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Как сообщает Electrek, китайское представительство Tesla только готовится представить местной публике обновлённые два года назад версии Model X и Model S, и шестого января объявит цены, по которым их можно будет заказать в текущем полугодии.
Что характерно, китайским заказчикам будут доступны самые динамичные модификации Model S и Model X с суффиксом Plaid в названии. Премиальный сегмент электромобильного рынка КНР сейчас характеризуется высокой конкуренцией, поскольку многочисленные местные марки стараются привлечь внимание состоятельных китайцев именно к своей продукции. Для Tesla возвращение в этот сегмент рынка будет не очень простым, учитывая длительное отсутствие и возросшую конкуренцию.
Кстати, два последних декабрьских дня в США характеризовались предоставлением скидок на Model S и Model X в размере $7500, которые нельзя объяснить необходимостью отбить у покупателей желание дожидаться начала действия субсидий на покупку электромобилей, ибо обе модели в этой программе участвовать не могут в силу своей дороговизны. По сути, Tesla просто пыталась улучшить статистику поставок в четвёртом квартале и за счёт более дорогих электромобилей, а не только массовых Model 3 и Model Y, скидки на которые начала предоставлять в декабре.