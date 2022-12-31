Специалисты CFRA словно бы не замечают резкого снижения доли AMD на рынке дискретных видеокарт, которое наблюдалось в уходящем году по данным Jon Peddie Research. Они настаивают, что грядущий год принесёт AMD увеличение занимаемой доли рынка не только в серверном сегменте, но и на рынке игровых видеокарт.
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Основным локомотивом выручки AMD в наступающем году, разумеется, станут серверные процессоры EPYC поколения Genoa, которые были представлены в текущем квартале. Их экспансия должна поправить финансовое положение AMD, поскольку обеспечит более высокую норму прибыли и массовые продажи. Графическим процессорам этой марки, помимо игрового сегмента, суждено увеличить популярность и в контексте ускорения вычислений в серверном сегменте. Авторы аналитической записки считают, что в ближайшие 12 месяцев курс акций AMD достигнет $85. Прошлую торговую сессию ценные бумаги этого эмитента завершили на отметке $65.