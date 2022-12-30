Пока только силами десяти прототипов.

По темпам развития автопилота китайские автопроизводители и технологические компании ничуть не уступают западным, но испытания соответствующих транспортных средств предсказуемо проводят на территории КНР. Как напоминает Reuters, ещё в прошлом году дочерняя компания Apollo Go китайского интернет-гиганта Baidu получила разрешение китайских властей осуществлять перевозки пассажиров на автоматических такси в коммерческом режиме, взимая с клиентов плату за проезд.

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Источник изображения: Apollo Go

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На территории Уханя и Чунцина соответствующие прототипы Apollo Go к концу третьего квартале текущего года успели осуществить 1,4 млн коммерческих перевозок. За рулём машины при этом не было страхующего водителя, присутствие которого предусматривалось предыдущими этапами испытаний. Теперь Baidu получено разрешение на осуществление коммерческих пассажирских перевозок аналогичными транспортными средствами на территории одного из технопарков Пекина. В будущем году столичная территория, на которой будет разрешена эксплуатация такси без водителя, должна быть расширена, а парк машин увеличится с 10 до 200 штук, если учитывать и другие регионы КНР, которые будут охвачены сервисом.