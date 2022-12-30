Но не считают, что дефицит удастся вскоре победить.

Проведённый изданием Nikkei Asian Review среди руководства около 100 японских компаний опрос показал, что лидеры бизнеса в целом одобряют те меры, которые власти страны предпринимают для стимулирования развития национальной полупроводниковой отрасли. В поддержку избранного курса высказались более 80% респондентов.

реклама

Источник изображения: Reuters

В частности, на строительство совместного предприятия TSMC, Sony и Denso власти Японии выделили до $3,56 млрд, и эти средства покроют почти половину затрат участников проекта. Консорциум Rapidus, конечной целью которого является освоение к 2027 году массового производства 2-нм чипов на территории Японии, только в следующем году может рассчитывать на правительственные субсидии в размере $7,5 млрд.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Теперь 4080 значительно дешевле 3090 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Из участников опроса 74,6% признались, что их компании были затронуты дефицитом компонентов, который начался в 2020 году по мере распространения пандемии. Из этого числа опрошенных 91,4% заявляют, что до сих пор страдают от дефицита чипов. При этом, разумеется, степень влияния дефицита на бизнес компаний всё же снизилась. Лишь 22,5% участников опроса готовы надеяться, что дефицит будет побеждён в первой половине наступающего года. На второе полугодие рассчитывают в этом отношении 35,3% респондентов. Самое интересное, что 21,1% участников опроса вообще не видят предпосылок для окончания периода дефицита чипов даже в 2025 году. Многие из них убеждены, что промышленность будет наращивать производство не тех чипов, которые востребованы рынком, а прочие ссылаются на опережающие темпы роста спроса.