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Новости Hardware Алексей Сычёв
Японские производители одобряют инициативу властей по субсидированию процесса локализации выпуска чипов
Но не считают, что дефицит удастся вскоре победить.
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Проведённый изданием Nikkei Asian Review среди руководства около 100 японских компаний опрос показал, что лидеры бизнеса в целом одобряют те меры, которые власти страны предпринимают для стимулирования развития национальной полупроводниковой отрасли. В поддержку избранного курса высказались более 80% респондентов.

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Источник изображения: Reuters

В частности, на строительство совместного предприятия TSMC, Sony и Denso власти Японии выделили до $3,56 млрд, и эти средства покроют почти половину затрат участников проекта. Консорциум Rapidus, конечной целью которого является освоение к 2027 году массового производства 2-нм чипов на территории Японии, только в следующем году может рассчитывать на правительственные субсидии в размере $7,5 млрд.

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Из участников опроса 74,6% признались, что их компании были затронуты дефицитом компонентов, который начался в 2020 году по мере распространения пандемии. Из этого числа опрошенных 91,4% заявляют, что до сих пор страдают от дефицита чипов. При этом, разумеется, степень влияния дефицита на бизнес компаний всё же снизилась. Лишь 22,5% участников опроса готовы надеяться, что дефицит будет побеждён в первой половине наступающего года. На второе полугодие рассчитывают в этом отношении 35,3% респондентов. Самое интересное, что 21,1% участников опроса вообще не видят предпосылок для окончания периода дефицита чипов даже в 2025 году. Многие из них убеждены, что промышленность будет наращивать производство не тех чипов, которые востребованы рынком, а прочие ссылаются на опережающие темпы роста спроса.

#полупроводники #япония #дефицит чипов
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