Как сообщает DigiTimes со ссылкой на данные официальной статистики, экспортная выручка Тайваня снижается уже третий месяц подряд, в ноябре она упала на 13,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достигла 19-месячного минимума. Всего с начала года Тайвань выручил от экспорта товаров $443,78 млрд, продемонстрировав рост соответствующего показателя на 9,4%.
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Значительную часть экспорта с Тайваня обеспечивают поставки электронных компонентов, на этом направлении выручка острова снижается впервые после 42 месяцев непрерывного роста, в ноябре она последовательно сократилась на 23,4% до $50,1 млрд. По всей видимости, макроэкономические трудности и спад спроса, связанный с условным окончанием пандемии, только сейчас смогли повлиять на выручку тайваньских экспортёров чипов.