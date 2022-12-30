В первом квартале компания поднимет цены на 6%, но всё равно потеряет в выручке до 15%.

Версия недавнего материала DigiTimes на китайском языке даёт более внятное представление о том, по каким причинам выручка TSMC в первом квартале может сократиться на 15%. Как выясняется, десять крупнейших клиентов компании в начале следующего года в той или иной степени сократят объёмы заказов. Это будет связано преимущественно со снижением спроса на смартфоны.

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Источник изображения: TSMC

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На отдельных направлениях потери будут больше, чем на других. Например, уровень загрузки линий по выпуску 7-нм и 6-нм чипов опустится в следующем квартале до 50%. Чуть лучше будут обстоять дела с выпуском 5-нм, 4-нм и 28-нм чипов, но и здесь предусмотрена коррекция количества заказов в сторону снижения. TSMC в некоторой степени спасёт тот факт, что с января она повысит цены на свои услуги по контрактному производству чипов в среднем на 6%, хотя это и не сможет компенсировать сокращение количества заказов.