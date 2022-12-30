В рамках ежегодного обращения к сотрудникам Huawei Technologies, как отмечает Reuters, председатель совета директоров Эрик Сюй (Eric Xu) заявил, что по итогам текущего года выручка компании должна увеличиться на 0,4% до $91,53 млрд в последовательном сравнении. Это всё равно меньше тех $122 млрд, которые компания успела заработать в 2019 году, когда санкции США только начали мешать её развитию в статусе крупнейшего производителя смартфонов в мире. В 2020 году выручка Huawei последовательно сократилась почти на 30%.
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С другой стороны, падение выручки по итогам текущего года должно прекратиться и даже сменится символическим ростом, поэтому можно робко предположить, что влияние американских санкций на бизнес Huawei если не прекратилось, то в значительной степени ослабло. Пока компания сохраняет активность в сегменте продажи оборудования для сетей связи, хотя с западных рынков ей приходится уходить. Предпринимаются попытки увеличить присутствие Huawei в сегменте автомобильной электроники и электромобилей. При столь бурном развитии китайского автомобильного рынка сделать это будет довольно просто.