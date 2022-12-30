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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В Северной Америке почти каждый пятый покупатель Tesla оплатил FSD
А ведь это многие тысячи долларов.
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На этой неделе компания Tesla подвела своего рода итоги уходящего года, и заявила, что за всю историю продаж электромобилей с функцией автопилота FSD на территории Северной Америки было продано 285 000 экземпляров с соответствующими возможностями. Как предполагает Electrek, за это же время в Серверной Америке было реализовано около 1,5 млн электромобилей Tesla, обладающих всем необходимым для работы с FSD оборудованием.

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Источник изображения: Tesla

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Это означает, что примерно 19% реализованных в регионе машин в тот или иной момент оснащались активированной FSD. Почти каждая пятая — это весьма высокая доля для такой сырой и небезопасной технологии, коей себя зарекомендовала FSD. В последнее время она ещё и заметно выросла в цене, до $15 000. В любом случае, Tesla собрала за её активацию со своих клиентов в Серверной Америке несколько миллиардов долларов США. Это вместе с темпами экспансии можно считать показателями определённого рыночного успеха.

#tesla #автопилот #электромобили tesla #fsd
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