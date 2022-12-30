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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Властям Италии предстоит согласовать с Intel масштабы инвестиций в локальное предприятие
Оно должно появиться на севере страны к середине десятилетия.
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В уходящем квартале немецкая пресса сообщила, что смета расходов Intel на строительство двух предприятий в Германии могла вырасти с изначальных 17 до 20 млрд евро, поэтому не исключено, что суровая экономическая реальность внесёт свои коррективы и в реализацию проекта на севере Италии, где должно появиться предприятие компании, занимающееся тестированием и упаковкой чипов. Весной бюджет строительства оценивался в 4,5 млрд евро, предыдущее правительство Италии даже выбрало площадку на севере страны, но все подробности проекта до сих пор не согласованы.

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Агентство Reuters сообщает, что действующий премьер-министр Италии Джорджа Мелони (Giorgia Meloni) в ближайшие дни запросит у руководства Intel встречу для обсуждения этих вопросов. Инвестиции Intel в экономику страны она считает стратегически важными, и готова сделать всё от себя зависящее для облегчения реализации этого проекта.

Источник изображения: Intel

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Ранее руководство Intel уже заявляло, что в подобных случаях компания готова рассчитывать на покрытие до 20-30% расходов на строительство новых предприятий за счёт субсидий от властей региона. Только так можно сохранить себестоимость локализованной продукции на одном уровне с изделиями, выпускаемыми в местах традиционной концентрации подобных производств.

#intel #полупроводники #европа #италия
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