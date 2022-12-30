Оно должно появиться на севере страны к середине десятилетия.

В уходящем квартале немецкая пресса сообщила, что смета расходов Intel на строительство двух предприятий в Германии могла вырасти с изначальных 17 до 20 млрд евро, поэтому не исключено, что суровая экономическая реальность внесёт свои коррективы и в реализацию проекта на севере Италии, где должно появиться предприятие компании, занимающееся тестированием и упаковкой чипов. Весной бюджет строительства оценивался в 4,5 млрд евро, предыдущее правительство Италии даже выбрало площадку на севере страны, но все подробности проекта до сих пор не согласованы.

реклама

Агентство Reuters сообщает, что действующий премьер-министр Италии Джорджа Мелони (Giorgia Meloni) в ближайшие дни запросит у руководства Intel встречу для обсуждения этих вопросов. Инвестиции Intel в экономику страны она считает стратегически важными, и готова сделать всё от себя зависящее для облегчения реализации этого проекта.

Источник изображения: Intel

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Теперь 4080 значительно дешевле 3090 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Ранее руководство Intel уже заявляло, что в подобных случаях компания готова рассчитывать на покрытие до 20-30% расходов на строительство новых предприятий за счёт субсидий от властей региона. Только так можно сохранить себестоимость локализованной продукции на одном уровне с изделиями, выпускаемыми в местах традиционной концентрации подобных производств.