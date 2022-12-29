Стартапы с проблемами финансирования могли бы примкнуть к ней.

В этот тихий для подобных новостей период года, как сообщает Reuters, генеральный директор Infineon Йохен Ханебек (Jochen Hanebeck) в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung признался, что немецкая компания находится в поиске подходящих целей для поглощения, и готова тратить на соответствующие нужды несколько миллиардов евро.

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Источник изображения: Reuters

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В сентябре текущего года Infineon завершила очередной фискальный год, выручка компании за указанный 12-месячный период подскочила на 63% до 3,4 млрд евро. Особо высоким спросом пользовались автомобильные и серверные компоненты, а также решения для энергетических установок нового типа и Интернета вещей. Компания хотела бы укрепить свои позиции в сегментах силовой электроники, датчиков, программного обеспечения и систем искусственного интеллекта. Молодые компании, которые испытывают нехватку финансирования, по мнению главы Infineon, могли бы примкнуть к промышленному гиганту. В прошлом месяце Infineon сообщила о намерениях построить в Дрездене предприятие стоимостью 5 млрд евро.