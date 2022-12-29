К моменту появления новых изделий клиентов.

Издание DigiTimes просто не могло оставить без собственных комментариев важное для всей отрасли событие — TSMC сообщила о начале массового выпуска 3-нм чипов на территории Тайваня. Построенное для этих целей предприятие обошлось компании в $60 млрд, так что все упрёки в выводе капиталов с острова должны были разбиться об эти аргументы. Тем более, что на предприятии и в его окрестностях будут созданы 10 000 рабочих мест.

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Источник изображения: DigiTimes

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Первоисточник отмечает со ссылкой на поставщиков литографического оборудования, что существенное наращивание объёмов производства 3-нм чипов в Тайнане начнётся лишь с середины 2023 года. Нельзя исключать, что это связано с графиком размещения соответствующих заказов крупными клиентами типа Apple, которая доступ к новейшим техпроцессам TSMC получает в числе первых, а смартфоны нового поколения, которым требуются передовые чипы, выпускает к осени. AMD и NVIDIA, которые могут претендовать на использование 3-нм техпроцесса TSMC, нередко новые поколения продуктов выпускают осенью, поэтому и с данной точки зрения экспансия производства тайваньского подрядчика привязана к середине года. Наконец, ASML и прочие поставщики технологического оборудования тоже страдают от дефицита комплектующих, а потому они могли просто задержаться относительно первоначально намеченного графика поставок на Тайвань оборудования, необходимого для выпуска 3-нм продукции.