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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC нарастит объёмы выпуска 3-нм продукции с середины следующего года
К моменту появления новых изделий клиентов.
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Издание DigiTimes просто не могло оставить без собственных комментариев важное для всей отрасли событие — TSMC сообщила о начале массового выпуска 3-нм чипов на территории Тайваня. Построенное для этих целей предприятие обошлось компании в $60 млрд, так что все упрёки в выводе капиталов с острова должны были разбиться об эти аргументы. Тем более, что на предприятии и в его окрестностях будут созданы 10 000 рабочих мест.

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Источник изображения: DigiTimes

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Первоисточник отмечает со ссылкой на поставщиков литографического оборудования, что существенное наращивание объёмов производства 3-нм чипов в Тайнане начнётся лишь с середины 2023 года. Нельзя исключать, что это связано с графиком размещения соответствующих заказов крупными клиентами типа Apple, которая доступ к новейшим техпроцессам TSMC получает в числе первых, а смартфоны нового поколения, которым требуются передовые чипы, выпускает к осени. AMD и NVIDIA, которые могут претендовать на использование 3-нм техпроцесса TSMC, нередко новые поколения продуктов выпускают осенью, поэтому и с данной точки зрения экспансия производства тайваньского подрядчика привязана к середине года. Наконец, ASML и прочие поставщики технологического оборудования тоже страдают от дефицита комплектующих, а потому они могли просто задержаться относительно первоначально намеченного графика поставок на Тайвань оборудования, необходимого для выпуска 3-нм продукции.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #тайвань
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TSMC начала массовый выпуск 3-нм продукции на Тайване
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Сейчас обсуждают

Alex-IT
11:18
Сейчас эти темы больше всего просмотров имеют. И второй момент, Оверы сайт про компьютеры, а я пишу чаще всего про оружие использующее вычислительные блоки, например, у NLAW довольно он тоже имеется.
NLAW – грозное оружие с Туманного Альбиона, как оно связано с Германией времён Второй мировой войны
Эдгар Кот
11:18
Ну про брак тебе с дивана то виднее) особенно про топ1, сразу видно в компьютерного железа обсуждение впервые попал) тебе внизу еще и проценты написали, ты сразу подхватил, только вот там парень завыс...
RTX 4090 резко подешевела в одном из российских магазинов
Tit Terner
11:16
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RTX 4090 резко подешевела в одном из российских магазинов
Alex-IT
11:16
Симпатичная)
NLAW – грозное оружие с Туманного Альбиона, как оно связано с Германией времён Второй мировой войны
Никита Морозов
11:15
9600к :) и ещё в battlefield 4 multi было под 75-93%, сейчас поставил 13600к и теперь в battlefield 4, самый заметный прирост +50фпс + нагрузка стала всего 20-35%, в spider man +20фпс и нагрузка 70%,...
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Эдгар Кот
11:15
Там 0.003% вообще то) так что да, топ однозначно. Уже 3 месяца на свою смотрю, в топ не попадает)
RTX 4090 резко подешевела в одном из российских магазинов
Иван Иванов
11:13
Не знаю что об этом писали неделю назад, но тут что то сильно отстает, наверное даже от 3070м, хотя там тепло пакет ещё меньше, вот с чем надо сравнивать
Энтузиаст протестировал в играх профессиональную видеокарту Nvidia RTX A4000
3000kyky Sakh
11:13
Если бы ты прочитал чуть больше, чем пару строк - белиберду не писал бы.
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РвуВатникиНедорого
11:12
Он коммунист и дурачок на зарплате просто. Это хуже намного.
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Ithan74
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