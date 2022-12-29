Компания Ford Motor наделила многие версии своего электрического пикапа F-150 Lightning функцией питания внешних потребителей с напряжением 240 В совокупной мощностью до 9,6 кВт от тяговой батареи машины. В максимальном варианте комплектации по пикапу разбросаны 11 розеток, и владельцы вполне могут рассчитывать не только на подключение довольно мощного электроинструмента, но и бытовой техники в случае аварийного отключения электроснабжения в жилище. Как пояснил на страницах Reddit один из жителей Канады, ему удалось на протяжении 44 часов питать основные потребители электроэнергии в доме после отключения электроснабжения.
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Невольный участник эксперимента подошёл к его условиям рационально, ограничив количество подключаемых потребителей, но в перечень привилегированных попали несколько холодильников и морозильников, аппаратура Wi-Fi, телевизор и избранные источники света. Для подключения к бортовой розетке пикапа канадец использовал пару удлинителей. Когда централизованное энергоснабжение восстановили через 44 часа, остаточный заряд тяговой батареи составлял 65%. По сути, электромобиль ещё можно было использовать по прямому назначению без дополнительной зарядки. По оценкам самого автопроизводителя, среднее домовладение полностью заряженный пикап может обеспечивать электроэнергией на протяжении трёх дней, а если экономить ресурсы, то можно протянуть и все 11 дней. В данном случае для расчёта берётся самая «дальнобойная» версия машины с тяговой батареей ёмкостью 131 кВт‧ч.