Аналитики TrendForce поделились своим прогнозом относительно влияния осенних событий в Китае на способность подрядчиков Apple ритмично производить смартфоны новейшего поколения. Всего в 2022 году они смогут поставить на рынок не более 78,1 млн iPhone серии 14, но проблемы не уйдут и с наступлением 2023 года.
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Как поясняют эксперты, снятие свойственных периоду пандемии жёстких санитарных ограничений в Китае совпадёт с периодом подготовки местными гражданами к празднованию Нового года по лунному календарю, в результате на сборочных производствах будет ощущаться нехватка рабочих рук. Данная проблема не позволит подрядчикам Apple по итогам первого квартала 2023 года поставить на рынок более 47 млн iPhone всех актуальных моделей. Таким образом, по сравнению с первым кварталом текущего года снижение составит 22%.