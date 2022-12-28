Квартальный отчёт TSMC будет опубликован 12 января, и только тогда мы сможем достоверно узнать, оправдались ли надежды руководства на достижение выручкой величины в $20,7 млрд. Издание DigiTimes сообщает, что отраслевые источники ожидают последовательного снижения выручки в первом квартале на 15%, поскольку спад спроса будет сочетаться с затовариванием складов у ряда клиентов. Производственные мощности компании не смогут работать с оптимальной загрузкой и это также вызовет ухудшение показателей прибыльности.
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Напомним, что в третьем квартале TSMC заявила о снижении спроса на 7-нм продукцию в сегменте смартфонов и ПК. По этой причине компании пришлось снизить сумму капитальных затрат в этом году с $40 до $36 млрд. Если прогнозы участников рынка оправдаются, то в первом квартале TSMC может последовательно потерять в выручке около $3 млрд.