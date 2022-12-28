Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC может столкнуться с последовательным снижением выручки на 15% в первом квартале
Ситуация в отрасли остаётся неопределённой.
рекомендации
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Квартальный отчёт TSMC будет опубликован 12 января, и только тогда мы сможем достоверно узнать, оправдались ли надежды руководства на достижение выручкой величины в $20,7 млрд. Издание DigiTimes сообщает, что отраслевые источники ожидают последовательного снижения выручки в первом квартале на 15%, поскольку спад спроса будет сочетаться с затовариванием складов у ряда клиентов. Производственные мощности компании не смогут работать с оптимальной загрузкой и это также вызовет ухудшение показателей прибыльности.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

рекомендации
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte по старой цене в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
24 ядерный 13900K - смотри цену
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Напомним, что в третьем квартале TSMC заявила о снижении спроса на 7-нм продукцию в сегменте смартфонов и ПК. По этой причине компании пришлось снизить сумму капитальных затрат в этом году с $40 до $36 млрд. Если прогнозы участников рынка оправдаются, то в первом квартале TSMC может последовательно потерять в выручке около $3 млрд.

#аналитика #финансы #полупроводники #tsmc
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В Правительстве заявили, что крепкий рубль «сыграл свою роль» для российской экономики
Президент Тайваня призвала не считать зарубежные инвестиции TSMC угрозой для отечественной промышленности
Запустить предприятия TSMC в Аризоне помогут 600 прибывших с Тайваня инженеров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На фоне поставки Россией Ирану многоцелевых истребителей Су-35, Израиль прекратил полеты своих F-35A
61
Когда завершится СВО, какие области Украины войдут в состав РФ, а что отдадут Молдавии и Польше
256
6 причин не торопиться переходить на M.2 NVMe SSD, если вы используете старый SATA SSD
209
Почему российский гиперзвук "Авангард" так нервирует американцев
26
Боевые возможности Арматы и стоит ли ей рисковать вообще на СВО
3
Сборка за 70 тысяч - мое имхо и не только часть 2
91
Как я познал киберсекс
18
Microsoft покупает Activision Blizzard - Игорь тонет
5
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
14
Собираем новогодний компьютер мечты – ультимативная конфигурация за 350+ тысяч рублей
21

Сейчас обсуждают

Kristof_Alber
09:30
Как тупые пыльные мемы про пробитие из танков, так он первый, а как артхаусная табуретка, так все пропало. Ограниченная серость.
Оверклокерская табуретка своими руками - апгрейд, который мы заслужили
Grotlon
09:29
Подозреваю, что эти «5 MHz» значительно быстрее моего старого 486 DX2 @ 66 MHz. Вот если бы ему удалось на 486 запустить Window 7, то было бы интересно. Помню, как медленно на нем работал Windows 98.
Загрузка Windows 7 в системе с процессором на частоте 5 МГц и 128 МБ ОЗУ занимает полчаса
Андрей Попов
09:26
Бедняжки!!!
TSMC может столкнуться с последовательным снижением выручки на 15% в первом квартале
Евгений Шрайнер
09:25
Да тут ботов ещё дофига. Оставляешь коммент, не прошло минуты уже куча дизов) Причём новость, то не новая. А так в тему этих угроз, они имели смысл до вторжения. А теперь какой в этом смысл то.
Alienware на выставке CES представит IPS-монитор с частотой обновления 500 Гц
inchaos75
09:24
400Mb/read vs 3500Mb/read в скорости загрузки игр ничего не дает, и куча тестов в инете и сам убедился, имею как 240 SATA так и 1 Tb NVMe. В тестах конечно разница огромная.
6 причин не торопиться переходить на M.2 NVMe SSD, если вы используете старый SATA SSD
Dmitri Malamud
09:24
Незадача тут слитно пишется.
Steam-ферма или как школьники зарабатывают на играх
Александр Рязанцев
09:23
Господи жир то какой. Ты там когда последний раз был? На совке до сих пор есть палатки где 3060 обычные за 50к продать пытаются
Что не так с ценами на процессоры в магазинах РФ, и почему камни AMD перестали радовать геймеров
Ирусик Ланко
09:22
Тоже на работе?
Alienware на выставке CES представит IPS-монитор с частотой обновления 500 Гц
dimchoos
09:18
Начали, ещё, в 14 с кондиционеров.
Alienware на выставке CES представит IPS-монитор с частотой обновления 500 Гц
FireLine
09:16
Ого сколько тут ваты с просранными мозгами обитает. Прямо сборище лахтинцев.
Alienware на выставке CES представит IPS-монитор с частотой обновления 500 Гц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем