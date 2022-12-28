И девятью сидениями в салоне.

Ресурс Electrek решил поделиться со своими читателями фантазиями одного из дизайнеров на тему существования версии электромобиля Tesla Cybertruck в кузове типа универсал. Как известно, в серию машина пойдёт в середине следующего года в форме пикапа с внешними панелями из нержавеющей стали. Сложность работы с таким типом материала во многом определила угловатый дизайн машины. Сторонние производители аксессуаров уже начали готовить различные надстройки для грузового отсека, позволяющие превратить пикап в своего рода «дом на колёсах» с собственным источником электроэнергии в виде тягового аккумулятора.

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Источник изображения: Electrek, SAAW, Scott Stewart

Скотт Стюарт (Scott Stewart), создавший приведённые в этом материалы эскизы, считает, что универсал на базе Tesla Cybertruck выглядел бы именно так. Ширина шасси позволяет разместить до девяти пассажиров, если на первом ряду предусмотреть дополнительное место в центре, как это сделано на некоторых классических полноразмерных пикапах, предлагавшихся на рынке США.

Источник изображения: Electrek, SAAW, Scott Stewart

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Подчеркнём, что это всего лишь визуализация фантазий частного дизайнера, не имеющая ничего общего с планами Tesla. Впрочем, если эскиз привлечёт внимание Илона Маска, то нельзя исключать вероятность появления подобного электромобиля в будущем. Тем более, что единственный реально существующий электромобиль марки с тремя рядами сидений, пригодными для комфортного перемещения — это оцениваемый более чем в $100 000 флагманский кроссовер Model X.