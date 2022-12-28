Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Запустить предприятия TSMC в Аризоне помогут 600 прибывших с Тайваня инженеров
Столько же убыло из США на Тайвань для стажировки.
рекомендации
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Издание Nikkei Asian Review поведало подробности о ходе строительства двух предприятий TSMC в Аризоне. Ещё несколько лет назад участок площадью 400 га к северу от Финикса был безлюдной территорией без инженерных коммуникаций, но теперь на площадке кипит работа, в строительстве задействованы почти 9000 человек. По соседству появились апартаменты, предлагающие прикомандированным специалистам жилые помещения с одной, двумя или тремя спальнями.

реклама

Источник изображения: Nikkei Asian Review

рекомендации
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte по старой цене в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
24 ядерный 13900K - смотри цену
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

С Тайваня в Аризону уже прибыло около 600 инженеров со своими семьями, которые будут участвовать в становлении местных предприятий TSMC как минимум до 2025 года. Аналогичное количество нанятых в США инженеров отправилось на Тайвань для прохождения стажировки на полтора года. Когда оба предприятия TSMC в Аризоне начнут работать на полную мощность, они обеспечат работой 4500 специалистов. Ещё около 10 000 человек будут заняты в экосистеме, связанной с поставками материалов и компонентов для выпуска чипов.

#tsmc #сша #аризона
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Власти Японии готовы способствовать появлению в стране второго предприятия TSMC
Спрос на услуги контрактных производителей чипов вернётся к росту только во второй половине 2023 года
TSMC должна объявить о начале массового производства 3-нм чипов на этой неделе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На фоне поставки Россией Ирану многоцелевых истребителей Су-35, Израиль прекратил полеты своих F-35A
50
6 причин не торопиться переходить на M.2 NVMe SSD, если вы используете старый SATA SSD
205
Когда завершится СВО, какие области Украины войдут в состав РФ, а что отдадут Молдавии и Польше
256
Почему российский гиперзвук "Авангард" так нервирует американцев
26
Сборка за 70 тысяч - мое имхо и не только часть 2
88
Как я познал киберсекс
18
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
13
Microsoft покупает Activision Blizzard - Игорь тонет
5
Собираем новогодний компьютер мечты – ультимативная конфигурация за 350+ тысяч рублей
20
Почему ЗРК Patriot окажется бесполезен против российских «Гераней» и станет добычей для «Кинжалов»
8

Сейчас обсуждают

ахахаxа
07:09
Лавров сказал пиндосам,вам шах,ходите
Alienware на выставке CES представит IPS-монитор с частотой обновления 500 Гц
Kasyan
07:09
Имея такую энергию строчить комментарии в сети и при этом не желание работать, сказочные люди.
Информация о 1000+ проукраинских троллей из ру-сегмента выложена в сеть
Дмитрий
07:04
1080 всё пинают.
Alienware на выставке CES представит IPS-монитор с частотой обновления 500 Гц
Gringo
07:02
Президент Украины уже не раз озвучивал условия мира. Повторять снова нет смысла.
Alienware на выставке CES представит IPS-монитор с частотой обновления 500 Гц
Александр Стихин
06:58
Ну во первых, самый совершенный самолёт Китая это J-20. Во вторых, Су-33 не имеет системы вертикально го взлёта и посадки. В третьих вы инфу если из хз каких источников берете, то потрудиесь проверить...
Десятки китайских истребителей J-16 и Су-30 пересекли срединную линию Тайваньского пролива - СМИ
Kasyan
06:53
Конечно фейк и ципсо не существует! ДБ
Информация о 1000+ проукраинских троллей из ру-сегмента выложена в сеть
VRoman
06:49
Явно не те кто хамит. Да и пидоры точно лучше этого жидомира
Путин подписал указ о запрете поставок нефти в страны, принявшие «потолок» цен
Kasyan
06:47
Ага, особенно когда сразу 2 НПЗ бахнуло.
Путин подписал указ о запрете поставок нефти в страны, принявшие «потолок» цен
VRoman
06:47
Вот и я про то же.
Путин подписал указ о запрете поставок нефти в страны, принявшие «потолок» цен
Kasyan
06:46
Он не ципсо, он просто наивный чукотский юноша верящий в псевдодемократию в США, так как там живет.
Путин подписал указ о запрете поставок нефти в страны, принявшие «потолок» цен
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем