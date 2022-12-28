Столько же убыло из США на Тайвань для стажировки.

Издание Nikkei Asian Review поведало подробности о ходе строительства двух предприятий TSMC в Аризоне. Ещё несколько лет назад участок площадью 400 га к северу от Финикса был безлюдной территорией без инженерных коммуникаций, но теперь на площадке кипит работа, в строительстве задействованы почти 9000 человек. По соседству появились апартаменты, предлагающие прикомандированным специалистам жилые помещения с одной, двумя или тремя спальнями.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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С Тайваня в Аризону уже прибыло около 600 инженеров со своими семьями, которые будут участвовать в становлении местных предприятий TSMC как минимум до 2025 года. Аналогичное количество нанятых в США инженеров отправилось на Тайвань для прохождения стажировки на полтора года. Когда оба предприятия TSMC в Аризоне начнут работать на полную мощность, они обеспечат работой 4500 специалистов. Ещё около 10 000 человек будут заняты в экосистеме, связанной с поставками материалов и компонентов для выпуска чипов.