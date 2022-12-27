Тенденция к усилению самодостаточности в сфере компонентной базы, по всей видимости, охватила и японскую компанию Kyocera, как отмечает Nikkei Asian Review со ссылкой на слова её президента Хидэо Танимото (Hideo Tanimoto). В последующие три фискальных года (до марта 2026 года) компания собирается вложить в расширение производства чипов и их разработку $9,75 млрд, что примерно в два раза больше, чем за три предыдущих фискальных года.
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Привлечение средств впервые будет осуществлено и за счёт залога принадлежащих компании акций KDDI, на общую сумму около $7,5 млрд. Рынок полупроводниковых компонентов в ближайшие годы будет расти, по мнению руководства Kyocera, поэтому компания видит смысл в инвестициях в выпуск тех же керамических элементов. Инвестиции последующих трёх лет будут поделены таким образом: где-то $6,75 млрд уйдёт на строительство новых и модернизацию существующих производственных линий, а примерно $3 млрд будут направлены на исследования и разработки. В первом случае увеличение профильных расходов будет двукратным, а во втором достигнет 60%.