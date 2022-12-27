Марка ASUS в последнее время прилагает целенаправленные усилия по улучшению результатов экстремального разгона процессоров семейства Intel Raptor Lake, и южнокорейскому энтузиасту safedisk удалось попасть в орбиту её интересов. Новый для автора данного эксперимента резервуар для жидкого азота был установлен на центральный процессор Intel Core i5-13600K в материнской плате ASUS ROG Maximus Z790 Apex.
реклама
В тесте GPUPI for CPU 1B частоту процессора при активности шести ядер и двенадцати потоков удалось поднять до 7900 МГц, что позволило занять первое место в модельном зачёте с результатом 1 минута 12,484 секунды. В тесте HWBot x265 4K этот же процессор занял первое место среди всех шестиядерных моделей, но уже на частоте 7690 МГц.