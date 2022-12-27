Не было бы счастья, да у SMIC случилось несчастье.

Издание Financial Times объясняет, что ударившие по лидеру китайского контрактного рынка, компании SMIC, американские санкции заставили местных заказчиков и власти обратить внимание на производителей «второго эшелона», коим можно условно считать Hua Hong Semiconductor. Она специализируется на более старых техпроцессах по сравнению со SMIC, ей американские санкции в их нынешнем виде пока не страшны, а потому в новых условиях к Hua Hong направляются потоки денежных средств не только от клиентов и инвесторов, но и от правительства.

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Источник изображения: Hua Hong Semiconductor

По крайней мере, один из государственных инвестиционных фондов КНР в прошлом году избавился от акций Hua Hong Semiconductor, но к июню текущего года успел вернуться, вложив в капитал этой компании $232 млн. В прошлом месяце было согласовано вторичное размещение акций на сумму $2,5 млрд. Как ожидается, около 70% вырученных средств Hua Hong направит на модернизацию и расширение существующего предприятия в Уси, где обрабатываются кремниевые пластины типоразмера 300 мм.

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Компания активно использует оборудование и материалы китайских поставщиков, что также внушает местным клиентам уверенность в её защищённости от вероятных санкций западных производителей. Клиенты из Китая, которые пользуются услугами Hua Hong, во многих случаях отказались от импортной элементной базы именно за счёт этой компании. В прошлом квартале это позволило ей увеличить выручку на 40% до $630 млн, а чистую прибыль почти удвоить до $104 млн.