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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Аккумуляторы SK On позволяют восполнить запас хода электромобиля за 18 минут
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Издание Business Korea поясняет, что южнокорейская компания SK On видит увеличение содержания никеля в литиевых аккумуляторов действенным способом ускорить их зарядку. Многих производителей от этого удерживает повышение риска возгорания батареи, но SK On разработала специальное покрытие, которое компенсирует данный фактор. Аккумуляторы это марки уже заработали награды CES 2023, на выставке в Лас-Вегасе в начале следующего года корейский производитель будет демонстрировать образцы аккумуляторов серии SF, которые поддерживают увеличение заряда с 10 до 80% ёмкости за 18 минут, а также новое поколение батарей с увеличенным содержанием никеля NCM9+.

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Источник изображения: SK On

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Последние не только сокращают скорость зарядки, но и увеличивают запас хода электромобилей. Разработки SK On в этой сфере уже удостаивались аналогичных наград CES в прошлом году, компания утверждает, что по скорости зарядки её литиевым аккумуляторам нет равных в отрасли.

#электромобили #аккумуляторы #sk on
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