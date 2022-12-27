Об интересных тенденциях на рынке твердотельной памяти поведали эксперты TrendForce. По их словам, сейчас от 92 до 96% новых ноутбуков изначально оснащаются твердотельными накопителями. «Золотой серединой» стал объём в 500 Гбайт, и SSD соответствующего объёма в отдельных случаях даже приблизились по цене к HDD аналогичного объёма.
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При этом снижение спроса на новые ПК после завершения пандемии в целом ограничит темпы роста объёмов продаж памяти типа NAND в натуральном выражении до 30% в год примерно до 2025 года включительно. Ёмкость рынка ПК в ближайшие годы особо увеличиваться не будет, как и ёмкость устанавливаемых в ноутбуки накопителей, поскольку Microsoft за подобные изменения готова брать больше денег с производителей за лицензии Windows. Стало быть, в клиентском сегменте бурного роста спроса на память NAND наблюдаться не будет, и только во второй половине десятилетия темпы роста увеличатся за счёт смещения преференции в сторону рынка накопителей корпоративного класса.