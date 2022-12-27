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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TrendForce: насыщение клиентского рынка ограничит темпы роста спроса на твердотельную память до 2025 года
Не более 30% в год.
рекомендации
4080 по старой цене в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Об интересных тенденциях на рынке твердотельной памяти поведали эксперты TrendForce. По их словам, сейчас от 92 до 96% новых ноутбуков изначально оснащаются твердотельными накопителями. «Золотой серединой» стал объём в 500 Гбайт, и SSD соответствующего объёма в отдельных случаях даже приблизились по цене к HDD аналогичного объёма.

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Источник изображения: Micron Technology

рекомендации
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

При этом снижение спроса на новые ПК после завершения пандемии в целом ограничит темпы роста объёмов продаж памяти типа NAND в натуральном выражении до 30% в год примерно до 2025 года включительно. Ёмкость рынка ПК в ближайшие годы особо увеличиваться не будет, как и ёмкость устанавливаемых в ноутбуки накопителей, поскольку Microsoft за подобные изменения готова брать больше денег с производителей за лицензии Windows. Стало быть, в клиентском сегменте бурного роста спроса на память NAND наблюдаться не будет, и только во второй половине десятилетия темпы роста увеличатся за счёт смещения преференции в сторону рынка накопителей корпоративного класса.

#аналитика #ssd #nand #твердотельная память #trendforce
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