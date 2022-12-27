Новый химический состав должен быть разработан через три года.

Кобальт является одним из наиболее дорогих компонентов литиевых аккумуляторов, а ещё он добывается в регионах, где контроль над месторождениями постоянно провоцирует военные конфликты и нарушения прав человека, а потому не все производители готовы поощрять подобные процессы своими деньгами через закупку сырья. Как отмечает The Elec, южнокорейская компания SK On задалась целью через три года разработать аккумуляторы, которые могли бы отказаться от использования в своём составе кобальта.

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Источник изображения: SK innovation

Вместо этого в составе катода будет увеличено содержание марганца. Как ожидается, от этого пострадает плотность хранения энергии, но одновременно снизится и риск возгорания при эксплуатации тяговой батареи в составе транспортного средства. Аккумуляторы с марганцем по своему составу будут ближе к так называемым LFP-батареям, которые сочетают литий с фосфатом железа. Они в производстве обходятся дешевле кобальто-никелевых, но обладают меньшей плотностью хранения заряда, хуже переносят отрицательные температуры, хотя и лучше защищены от возгораний.

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SK On не собирается переводить на использование марганца весь ассортимент выпускаемых тяговых аккумуляторов. Основной упор будет по-прежнему делаться на батареи с содержанием никеля, поскольку они востребованы автопроизводителями, желающими увеличить запас хода электромобилей без чрезмерного увеличения массы.