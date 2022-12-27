Илон Маск показал им небо в персидских алмазах.

Сфера использования спутников связи Starlink компании SpaceX для достижения неких политических целей не ограничилась территорией Украины, поскольку агентство Reuters обратило внимание на новое заявление Илона Маска (Elon Musk), согласно которому группировка спутников Starlink, обслуживающая территорию Ирана, уже насчитывает 100 штук.

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Источник изображения: Reuters

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О намерениях запустить сервис в стране, в которой он официально не предоставляется, Илон Маск заявил впервые около трёх месяцев назад. Судя по его недавним комментариям, слов на ветер глава SpaceX тогда не бросал, и чётко следует к намеченной цели. Владелец аэрокосмической компании не скрывает, что данными действиями обеспечивает интересы властей США по предоставлению населению Ирана альтернативных каналов получения информации. С сентября здесь возникают протесты против действующей политики властей. Спутники Starlink могут использоваться для передачи альтернативной информации по сравнению с официальной позицией руководства страны.