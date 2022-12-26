Лёд тронулся, особенно в Северной Америке.

Пандемия и собственная традиция держать на складах поставщиков четырёхмесячный запас компонентов помогли Toyota Motor увеличить отрыв от Volkswagen в статусе крупнейшего производителя автомобилей, но японский гигант всё равно пострадал от перебоев с поставками полупроводниковых компонентов. По информации Reuters, к ноябрю Toyota смогла перейти к наращиванию объёмов производства относительно аналогичного периода прошлого года. Прирост составил 1,5%, в итоге в ноябре компания выпустила 833 104 машины, что стало новым рекордом.

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Источник изображения: Toyota Motor

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Впрочем, на домашнем японском рынке производство автомобилей сократилось на 3,3% до 266 174 штук, хотя за пределами страны компания смогла собрать 566 930 машин, что на 3,8% больше результата ноября прошлого года. Особенно высокий спрос на продукцию марки наблюдался в Северной Америке. В январе компания рассчитывает выпустить 700 тысяч машин, а всего по итогам 12-месячного периода, завершающегося в марте, будет произведено 9,2 млн автомобилей. Это всё равно больше, чем 8,6 млн за предыдущий фискальный год, но меньше первоначального плана в 9,7 млн машин.