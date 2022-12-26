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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Предприятие CATL в Германии приступило к выпуску тяговых аккумуляторов
Для Mercedes-Benz и BMW.
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По информации Business Korea, способное снабжать тяговыми батареями по 280 000 электромобилей в год предприятие китайской компании CATL начало выпускать продукцию, ознаменовав первый шаг на пути к мировой экспансии этого производителя литиевых аккумуляторов, который уже контролирует более трети рынка. Первыми клиентами немецкого предприятия CATL, которое стало первым для компании в Европе, будут Mercedes-Benz и BMW.

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Источник изображения: CATL

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К 2027 году в Венгрии начнёт работу второе предприятие CATL на территории Европы, ему уже будет по силам выпускать до 100 ГВт‧ч аккумуляторной ёмкости в год. Его услугами смогут пользоваться не только Mercedes-Benz и BMW, но и Volkswagen, а также Stellantis. У китайского гиганта гораздо меньше перспектив построить предприятия в США, поскольку сближению бизнеса двух стран мешают политические причины. По крайней мере, на сотрудничество с европейскими партнёрами CATL может в той или иной степени рассчитывать.

#китай #электромобили #аккумуляторы #catl #европы
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