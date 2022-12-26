Закупки технологического оборудования продолжатся.

Руководители Samsung Electronics, которая в денежном выражении является крупнейшим поставщиком полупроводниковых компонентов в мире, уже отмечали, что снижение спроса на микросхемы памяти в текущем периоде не заставит их отказаться от планов по модернизации и расширению имеющихся производств. По информации Reuters, не откажется Samsung и от инвестиций в расширение производственных мощностей на своём крупнейшем предприятии, которое расположено в корейском Пхёнтхэке. Местная пресса сообщает, что здесь будет введена в строй ещё одна линия по обработке кремниевых пластин типоразмера 300 мм, на которой будут выпускать оперативную память.

реклама

Источник изображения: Samsung Electronics

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Кроме того, на предприятии появится дополнительная линия для обслуживания сторонних заказов, которая будет использоваться для выпуска 4-нм изделий. По соседству выпускаются и передовые микросхемы памяти типа 3D NAND, так что предприятие в Пхёнтхэке является универсальным в рамках экосистемы Samsung. В следующем году компания рассчитывает закупить не менее 10 сканеров для работы с EUV-литографией, что никак не позволяет говорить об уменьшении капитальных затрат.