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Новости Hardware Алексей Сычёв
Кризис не заставит Samsung отказаться от наращивания производства чипов на крупнейшем предприятии в Южной Корее
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Руководители Samsung Electronics, которая в денежном выражении является крупнейшим поставщиком полупроводниковых компонентов в мире, уже отмечали, что снижение спроса на микросхемы памяти в текущем периоде не заставит их отказаться от планов по модернизации и расширению имеющихся производств. По информации Reuters, не откажется Samsung и от инвестиций в расширение производственных мощностей на своём крупнейшем предприятии, которое расположено в корейском Пхёнтхэке. Местная пресса сообщает, что здесь будет введена в строй ещё одна линия по обработке кремниевых пластин типоразмера 300 мм, на которой будут выпускать оперативную память.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Кроме того, на предприятии появится дополнительная линия для обслуживания сторонних заказов, которая будет использоваться для выпуска 4-нм изделий. По соседству выпускаются и передовые микросхемы памяти типа 3D NAND, так что предприятие в Пхёнтхэке является универсальным в рамках экосистемы Samsung. В следующем году компания рассчитывает закупить не менее 10 сканеров для работы с EUV-литографией, что никак не позволяет говорить об уменьшении капитальных затрат.

#samsung #полупроводники #литографическое производство
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