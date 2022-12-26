Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC должна объявить о начале массового производства 3-нм чипов на этой неделе
Церемония пройдёт на Тайване.
рекомендации
4080 по старой цене в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Если Samsung Electronics сообщила о начале выпуска 3-нм изделий для своих клиентов в середине лета, то TSMC старалась придерживаться намеченного заранее графика, согласно которому 3-нм изделия её клиентов должны были встать на конвейер во втором полугодии. Оно уже подходит к концу, и сайт DigiTimes сообщает, что торжественная церемония, возвещающая о начале серийного выпуска 3-нм продукции на предприятии Fab 18 на Тайване состоится 29 декабря этого года.

реклама

Источник изображения: TSMC

рекомендации
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

По всей видимости, на этом мероприятии появится возможность узнать больше подробностей о планах TSMC по организации выпуска 3-нм компонентов на территории США, где для этих целей в штате Аризона к 2026 году будет построено второе предприятие компании. Впрочем, назвать клиентов на этом направлении TSMC вряд ли решится, но можно с некоторой уверенностью предположить, что среди них будут не только Apple, но и AMD с NVIDIA, поскольку на церемонии в Аризоне в начале этого месяца присутствовали руководители обеих последних компаний.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #тайвань
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Судя по патентной заявке, Huawei разрабатывает EUV-сканер для выпуска 7-нм чипов
Глава Samsung посетил церемонию открытия исследовательского центра во Вьетнаме
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Гаубица M777 - так ли она страшна на самом деле
193
МиГ-29А vs F-16А: Как советские истребители обеспечили воздушное превосходство в Каргильской войне
2
Steam-ферма или как школьники зарабатывают на играх
6
О красной неадекватности и объективности тестирования
241
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный духовой шкаф с дисплеем Cяоми и другие
+
Топ ПК до 70 тр - мое имхо и не только
96
Сколько пушек США и страны НАТО дали Украине, и какое количество HIMARS армия РФ уже уничтожила
42
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
9
Microsoft покупает Activision Blizzard. Испанский стыд 2022 года
13
Как Запад боится наложить санкции против России в термоядерке
4

Сейчас обсуждают

wwr222
08:39
Мозги включи и посмотри дату выхода игры. Иксперты, хреновы...
О красной неадекватности и объективности тестирования
San Sanich
08:39
1. Дядя Ху должен жёстко разграничить видеокарты для игр, для работы и ускорители для майнинга. Иначе третьего бума майнинга nVidia может уже не пережить или сам дядя Ху слетит с должности. Просто нуж...
NVIDIA подключит "тяжелую артиллерию" для спасения продаж
Александр Шуринский
08:39
Будет рисовать три кадра нейронкой, вместо одного?
Видеокарты Nvidia RTX 50 Blackwell принесут самый большой прирост производительности в истории
NOFX
08:35
Симулятор курьера ура! :) Теперь придется диск с игрой на PS5 продавать и перепроходить на PC 🤟
Epic Games раздаёт режиссёрскую версию Death Stranding: магазин не выдержал наплыва пользователей
Максим Беляков
08:32
Всё таки не стоит забывать о постоянной мировой инфляции
Российские геймеры раскупили сильно подорожавшие видеокарты NVIDIA опасаясь роста цен в январе
EGWizard
08:30
Графика - это, похоже, единственное, за что ее можно хвалить. Взяли первую часть и добавили тонну гринда, что к концу игры ты только 1 пушку улучшишь до упора из всего арсенала. Каеф. Непонятно только...
Специалисты Digital Foundry назвали Horizon Forbidden West игрой с самой красивой графикой в этом году
smile-777
08:29
Так-то и в PS4, PS5 видюхи от АМД. Тоже не посчитали.
Канадский техноблогер продемонстрировал, почему Intel останется королем графических процессоров
Евгений Пономарев
08:25
А че это вдруг? Нет уж - свалили, там и сидите! Этот ваш ху етликс уже не нужон! Нехер было выепыватся!
Netflix вернется в Россию, но полноценного возвращения уже не будет
Kasyan
08:17
Тогда уже лучше взять 5800X3D
Собираем идеальный компьютер для геймера под Новый год на базе Ryzen 7 5800X на любой кошелёк
San Sanich
08:15
Приватизация прибыли, национализация убытков. Капитализм, счастье, наеби.
Криптозима вынуждает майнеров добывать криптовалюту в обход электрических счетчиков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем