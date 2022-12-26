Церемония пройдёт на Тайване.

Если Samsung Electronics сообщила о начале выпуска 3-нм изделий для своих клиентов в середине лета, то TSMC старалась придерживаться намеченного заранее графика, согласно которому 3-нм изделия её клиентов должны были встать на конвейер во втором полугодии. Оно уже подходит к концу, и сайт DigiTimes сообщает, что торжественная церемония, возвещающая о начале серийного выпуска 3-нм продукции на предприятии Fab 18 на Тайване состоится 29 декабря этого года.

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Источник изображения: TSMC

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По всей видимости, на этом мероприятии появится возможность узнать больше подробностей о планах TSMC по организации выпуска 3-нм компонентов на территории США, где для этих целей в штате Аризона к 2026 году будет построено второе предприятие компании. Впрочем, назвать клиентов на этом направлении TSMC вряд ли решится, но можно с некоторой уверенностью предположить, что среди них будут не только Apple, но и AMD с NVIDIA, поскольку на церемонии в Аризоне в начале этого месяца присутствовали руководители обеих последних компаний.