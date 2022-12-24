Южнокорейская Samsung Electronics более половины своих смартфонов собирает на предприятиях во Вьетнаме, но только на этой неделе в местной столице открылся крупный исследовательский центр, как сообщает Nikkei Asian Review. В шестнадцатиэтажном здании в Ханое найдётся место для 2200 специалистов, которые будут разрабатывать программное обеспечение и решения в области безопасности беспроводных сетей передачи информации. На строительство исследовательского центра Samsung потратила около $220 млн.
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Местные власти поблагодарили Samsung за инвестиции в экономику страны, на церемонии открытия центра присутствовали чиновники разного уровня, а интересы корейской стороны представлял глава компании Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong). Вьетнамские функционеры не упустили возможности, чтобы использовать данный визит руководителя Samsung Electronics для агитации в пользу организации в стране предприятия по производству полупроводниковых компонентов. Существующие предприятия Samsung в этом регионе специализируются на сборке смартфонов и бытовой техники, а властям Вьетнама не терпится обзавестись площадкой для локального выпуска чипов. Intel в этой стране собирает и тестирует центральные процессоры и чипсеты, но сами полупроводниковые кристаллы обрабатываются за пределами Вьетнама.