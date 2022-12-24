Бум миновал, но надо как-то жить дальше.

Период бурного роста интернет-торговли подошёл к концу, о чём свидетельствует не только решение Amazon сдать в субаренду избыточные складские площади и сократить до 10 000 сотрудников. Как сообщает Bloomberg, компания теперь задумалась об оптимизации загрузки своих авиарейсов, которые с 2016 года используются в Европе и США для экспресс-доставки товаров собственным клиентам. Всего в эксплуатации у Amazon может находиться до сотни грузовых авиалайнеров, хотя некоторая часть из них используется в лизинг.

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Источник изображения: Airbus

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К слову, часть лизинговых контрактов не будет продлена, поскольку Amazon больше не требуется такое количество собственных самолётов для перевозки грузов. Источники также поясняют, что Amazon активно ищет попутные грузы для своих рейсов. В эксплуатации у гиганта интернет-торговли остаётся около сотни авиалайнеров, но в сентябре динамика роста перевозок достигла минимальных с начала пандемии значений. По некоторым оценкам, только в США по итогам текущего года рынок грузовых авиаперевозок сократит обороты на четверть. Amazon с радостью готов брать попутные грузы от сторонних заказчиков. Это могут быть ананасы с Гавайев и лосось с Аляски, как поясняет Bloomberg.