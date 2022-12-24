На шасси серийных электромобилей небольшие компании изготавливают специальный транспорт, и продукция Tesla не является исключением. Как сообщает Electrek, компания Derks из Нидерландов готова предложить клиентам катафалк, построенный на базе версии Tesla Model 3 Standard Range Plus. От исходного запаса хода в 448 км по циклу WLTP от силы остались 375 км, но транспорту подобного назначения обычно и не требуется за один подход преодолевать большие расстояния.
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Надстройка из композитных материалов, которая существенно увеличила объём внутреннего пространства, обладает необычной формой, но позволяет обеспечить удобство размещения специфического груза и при этом не особо жертвует аэродинамическими свойствами электромобиля. В задней части машины все окна снабжены шторками с электроприводом.
Задние боковые двери усечены по высоте и оснащены нишами для хранения разного рода принадлежностей, по прямому назначению их использовать невозможно, зато задняя дверь этого необычного универсала открывает широкий проём.
Под выдвижной панелью пола, которая снабжена роликами для облегчения погрузки и выгрузки, может располагаться дополнительный отсек для принадлежностей. По бокам внутри салона предусмотрены складные металлические полочки. Как и потолок со светодиодной подсветкой, их можно получить за дополнительную плату. Сколько будет стоить такая машина, не уточняется, но подобный электромобиль на основе Tesla Model S реализуется за $200 000, превышая исходную цену в два с лишним раза.
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