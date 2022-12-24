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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Нидерландская компания превратила Tesla Model 3 в катафалк
В последний путь — на электротяге.
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На шасси серийных электромобилей небольшие компании изготавливают специальный транспорт, и продукция Tesla не является исключением. Как сообщает Electrek, компания Derks из Нидерландов готова предложить клиентам катафалк, построенный на базе версии Tesla Model 3 Standard Range Plus. От исходного запаса хода в 448 км по циклу WLTP от силы остались 375 км, но транспорту подобного назначения обычно и не требуется за один подход преодолевать большие расстояния.

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Источник изображения: Electrek

Надстройка из композитных материалов, которая существенно увеличила объём внутреннего пространства, обладает необычной формой, но позволяет обеспечить удобство размещения специфического груза и при этом не особо жертвует аэродинамическими свойствами электромобиля. В задней части машины все окна снабжены шторками с электроприводом.

Источник изображения: Electrek

Задние боковые двери усечены по высоте и оснащены нишами для хранения разного рода принадлежностей, по прямому назначению их использовать невозможно, зато задняя дверь этого необычного универсала открывает широкий проём.

Источник изображения: Electrek

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Под выдвижной панелью пола, которая снабжена роликами для облегчения погрузки и выгрузки, может располагаться дополнительный отсек для принадлежностей. По бокам внутри салона предусмотрены складные металлические полочки. Как и потолок со светодиодной подсветкой, их можно получить за дополнительную плату. Сколько будет стоить такая машина, не уточняется, но подобный электромобиль на основе Tesla Model S реализуется за $200 000, превышая исходную цену в два с лишним раза.

#tesla #электромобили #электромобили tesla #tesla model 3

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