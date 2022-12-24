Не только словом, но и деньгами.

Глава профильного комитета японского парламента Ёсихиро Сэки (Yoshihiro Seki), представляющий в нём интересы правящей партии страны, по информации Reuters, вчера сослался на наличие у TSMC планов по строительству ещё одного предприятия в Японии. Сейчас при поддержке Sony и Denso тайваньский контрактный производитель чипов возводит своё первое предприятие, которое должно начать работу в 2024 году. Существующий проект стоимостью $8,6 млрд чуть менее чем на половину будет профинансирован властями страны.

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Источник изображения: The Japan Times

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Японский парламентарий дал понять, что власти готовы поддержать расширение инвестиций TSMC в местную промышленность, намекнув, что они заинтересованы в освоении передовых литографических технологий. Первое предприятие TSMC будет выпускать 28-нм чипы для Sony и 12-нм чипы для Denso, назвать его передовым с этой точки зрения можно будет с натяжкой. При этом созданный при поддержке властей консорциум Rapidus должен при активном участии IBM к 2027 году обеспечить создание на территории Японии условий для начала массового производства 2-нм продукции. Присоединится ли к этой инициативе TSMC, пока сказать сложно, и представители компании не стали комментировать слухи о своих намерениях построить в Японии второе предприятие, хотя и не отмели подобную возможность в принципе.