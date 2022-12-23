Или не воздержаться — это же Илон Маск, в конце концов.

Голосовой чат Twitter Spaces владелец социальной сети тоже начал активно использовать для трансляции своих мыслей, и накануне Илон Маск заявил, что в ближайшие полтора или два года воздержится от продажи дополнительного количества акций Tesla. При этом он признался, что деньги для поддержки деятельности Twitter ему понадобятся, но для этих целей он уже продал некоторое количество акций Tesla. Как можно помнить, только в декабре он выручил от таких сделок около $3,6 млрд.

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Источник изображения: Getty Images

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Подобное заявление позволяет наиболее наивной части аудитории рассчитывать, что Илон Маск больше не будет продавать акции Tesla до 2024 или даже 2025 года, но ничто не мешало ему нарушать не только подобные, но и все прочие обещания ранее. В конце концов, ситуация может измениться так резко, что миллиардеру либо придётся взять свои слова назад, либо молча нарушить обещание и уже «задним числом» оправдаться, если возникнут какие-то претензии на этот счёт.