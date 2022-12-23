Ещё и Twitter не даёт инвесторам покоя.

Представители Electrek только вчера сообщили о предоставлении клиентам Tesla в США, забирающим машины в этом месяце, скидок в размере $7500 и права бесплотно заряжаться на фирменных станциях на протяжении 16 000 км. Тогда этот шаг воспринимался в качестве дополнительной меры стимулирования спроса исключительно в США, ведь с января местные покупатели электромобилей смогут рассчитывать на предоставление налогового вычета на $7500 уже от властей страны, а потому кто-то откладывает покупку до следующего года.

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Источник изображения: Tesla

Как выяснилось, аттракцион неслыханной щедрости работает и в соседних странах Северной Америки. Клиенты Tesla в Канаде и Мексике, которые забирают свои машины в декабре, могут рассчитывать на скидку в размере около $3700-3800 в пересчете по действующему курсу, а также на лимит бесплатной зарядки, эквивалентный 10 000 км пробега. Всё это очень похоже на попытки Tesla стимулировать поставки электромобилей к концу декабря на всём континенте.

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Подобные откровения в совокупности с беспокойством по поводу чрезмерного увлечения Илона Маска (Elon Musk) управлением Twitter усугубили падение курса акций Tesla, который на пятый день своего непрерывного снижения рухнул почти на 9%. Аномально высокими оказались и суточные объёмы торгов. Только за последние шесть недель курс акций снизился на 27%, а с начала года они подешевели на 69%. Подлили масла в огонь и слухи о намерениях компании сократить часть имеющегося персонала и прекратить наём нового.