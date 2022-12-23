Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Акции Tesla рухнули на 9%, в Канаде и Мексике клиентам тоже предлагаются скидки
Ещё и Twitter не даёт инвесторам покоя.
рекомендации
-22000р на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
ASUS 3050 все еще за 30 тр
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Представители Electrek только вчера сообщили о предоставлении клиентам Tesla в США, забирающим машины в этом месяце, скидок в размере $7500 и права бесплотно заряжаться на фирменных станциях на протяжении 16 000 км. Тогда этот шаг воспринимался в качестве дополнительной меры стимулирования спроса исключительно в США, ведь с января местные покупатели электромобилей смогут рассчитывать на предоставление налогового вычета на $7500 уже от властей страны, а потому кто-то откладывает покупку до следующего года.

реклама

Источник изображения: Tesla

Как выяснилось, аттракцион неслыханной щедрости работает и в соседних странах Северной Америки. Клиенты Tesla в Канаде и Мексике, которые забирают свои машины в декабре, могут рассчитывать на скидку в размере около $3700-3800 в пересчете по действующему курсу, а также на лимит бесплатной зарядки, эквивалентный 10 000 км пробега. Всё это очень похоже на попытки Tesla стимулировать поставки электромобилей к концу декабря на всём континенте.

рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 49 тр в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
13600K очень дешево в Регарде

Подобные откровения в совокупности с беспокойством по поводу чрезмерного увлечения Илона Маска (Elon Musk) управлением Twitter усугубили падение курса акций Tesla, который на пятый день своего непрерывного снижения рухнул почти на 9%. Аномально высокими оказались и суточные объёмы торгов. Только за последние шесть недель курс акций снизился на 27%, а с начала года они подешевели на 69%. Подлили масла в огонь и слухи о намерениях компании сократить часть имеющегося персонала и прекратить наём нового.

#аналитика #финансы #tesla #электромобили
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

TSMC займётся выпуском чипов FSD для Tesla по 4-нм технологии в Аризоне
После введения санкций импорт литографического оборудования в Китай упал до минимального с мая 2020 года уровня
Приоритетные инвесторы в капитал Toshiba должны получить кредит на $10,6 млрд на этой неделе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Так ли хорош Linux в работе с принтерами - проверяю Windows 7/10 и Kubuntu с двумя принтерами
73
Как поживает единственный авианосец в РФ Адмирал Кузнецов, и когда он встанет на боевое дежурство
35
ТОП-10 полезных советов покупателю компьютерных комплектующих и техники
7
Играем на карте для майнинга Nvidia в 2022 году
53
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4
5
В RAND считают, что США не сможет победить Китай в неядерной войне уже после 2025 года
145
Обзор электрической воздуходувки DEKO DKBL1100
25
На Западе началась совместная разработка "самолета-охотника" на Су-57
26
США создают гиперзвуковой самолет-разведчик для шпионажа в воздушном пространстве России и Китая
58
Следующая карта в Warzone 2 должна быть со снегом
1

Сейчас обсуждают

Keltis
04:58
Непонятно почему только по мнения автора именно Гейб должен решать вопросы связанными с международными банковскими санкциями, может ему еще с Байденом слетать договориться?
В Steam начались зимняя распродажа и голосование за номинантов на «Премию Steam»
ахахаxа
04:58
а война на украинских фронтах заканчивается этой зимой
В США "нажали на паузу", приостановив обещанную Украине помощь в 45 миллиардов долларов
Константин Александров
04:56
Какие правители такое и развитие в стране .
США теперь стараются блокировать инициативы Китая по разработке и производству чипов в зачаточном состоянии
ахахаxа
04:53
а то что кашелёк у демократов уже отобрали на промежуточных выборах республиканцы.Украина вообще перестанет есть теперь,будет только срать
В США "нажали на паузу", приостановив обещанную Украине помощь в 45 миллиардов долларов
ахахаxа
04:49
с 3 января 2023г на большинство в конгрессе сядут республиканцы,а это значит что на украинские истории подпишут теперь минимум средств
В США "нажали на паузу", приостановив обещанную Украине помощь в 45 миллиардов долларов
ахахаxа
04:42
обучать будут несколько месяцев,а уничтожат за одну секунду ещё на въезде.Ктож против этих обучений
Пентагон будет обучать украинских военных работе с ЗРК Patriot несколько месяцев
kib@rg
04:33
На Алике за эти 270 евро уже давно продается 13600KF 14 ядер 20 потоков (6P+8E) и частотой 5100Mhz по большим ядрам.
В сети появились предполагаемые цены и спецификации Intel Raptor Lake
32Влад32
04:25
116к? Это доступная цена? За такие деньги вполне приличный системник с приличной картой можно купить даже сейчас.
Видеокарты NVIDIA в магазинах РФ стали недоступны геймерам – за GeForce RTX 4090 просят 185 000р
User Userovich
04:19
Я карту взял Gainward Phoenix, она же Palit Gaming Pro, 3080, пломбы были на месте, вскрыл, компаунд вокруг чипа серый, а не коричневый как на зажаренной карте, чипы черные не пожелтевшие. Да и цена н...
Inno3D подтверждает планы Nvidia по выпуску карты RTX 4070
User Userovich
04:16
Дорого, за 29 взял 3080, в идеале
Inno3D подтверждает планы Nvidia по выпуску карты RTX 4070
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем